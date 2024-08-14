Брянские каратисты завоевали две медали на первенстве ЦФО

Брянские каратисты завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошёл чемпионат и первенство Центрального Федерального округа России по каратэ. На соревнованиях собрались 450 участников из разных регионов страны.

Среди спортсменов 14-15 лет в весовой категории +70кг серебряную медаль завоевал воспитанник брянской спортшколы «Олимп» Илья Зверев. Бронзовым призёром среди участников 18 лет и старше стала Ольга Анисина.