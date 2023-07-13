Брянские каратисты завоевали три медали в Орле

Брянские каратисты завоевали три медали на Международном турнире в Орле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Орле прошел Международный турнир по карате «OREL KARAT CUP». В нем участвовали 80 спортсменов из 12 регионов. В их числе – воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Брянска.

Первое место в возрастной категории 12-13 лет занял Илья Зверев. Бронзовые награды завоевали две брянские спортсменки Марина Бородина и Виктория Сенина.