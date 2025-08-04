Брянские лыжницы вошли в четвёрку лучших на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани прошёл чемпионат России по лыжероллерам. В нём участвовали 272 спортсмена из 43 регионов.

В эстафете 2x3x2,5 километра выступили брянские спортсменки Дарья Рогозина и Наталья Есипова. Девушки остановились в шаге от пьедестала, уступив несколько секунд лыжницам из Санкт-Петербурга. Брянские лыжницы вошли в десятку лучших.