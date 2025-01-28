Брянские полиатлонисты стали вторыми на чемпионате ЦФО

Команда брянских полиатлонистов заняла второе место на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Калуге прошёл чемпионат и первенство Центрального федерального округа по полиатлону в дисциплине «3-борье с бегом».
В личном первенстве среди мужчин первое место занял брянец Максим Подтыкайлов. Бронзовая медаль досталась Роману Сафронову.
Карачевская спортивная школа стала второй среди команд спортивных клубов. В командном зачёте среди субъектов РФ Брянская область также вышла на второе место.
В первенстве ЦФО «золото» среди девочек 12-13лет завоевала Дарина Суворова. Среди мальчиков 12-13 лет брянец Михаил Дегтев стал вторым. Среди девочек 14-15 Мария Аксютина также завоевала серебряную медаль. В командном зачёте Брянской области стала второй.
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