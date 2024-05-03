Брянские самбистки выиграли всероссийские соревнования в Орле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Орле прошли Всероссийские соревнования на призы физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по самбо. В турнире участвовали юноши и девушки 12-14 лет.

Золотые медали всероссийских соревнований завоевали воспитанницы спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Карина Мураткалиева и Полина Антоненко. Девушки выиграли путёвки на первенство России.