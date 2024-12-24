Брянские самбисты завоевали 23 медали в Рязани
Брянские самбисты завоевали 23 медали в Рязани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Рязани прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по самбо. Участвовали в соревнованиях свыше 450 спортсменов из 16 регионов.
Юниоры и юниорки Брянской области завоевали две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.
На чемпионате первыми стали Артём и Виктор Осипенко, а также Анастасия Цыганкова. Бронзовые медали достались Павлу Табурченко, Сергею Трусову, Михаилу Романенко, Дмитрию Кочергину и Александру Горохову.
Среди женщин также второй стала Наталья Нестеренко. А Анна Бабенко, Ольга Королева, Анастасия Балобина и Валерия Грищенко завоевали бронзовые награды.
Все победители и призёры примут участие в первенстве и чемпионате России.