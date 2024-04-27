Брянские самбисты завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

Брянские самбисты завоевали четыре бронзовые медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Можайске Московской области прошло первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. В турнире участвовали около 500 спортсменов.

Спортсмены сборной Брянской области завоевали четыре бронзовые медали. Призёрами стали Дмитрий Фролов из спортшколы «Сельцо», Антон Новиков из «Стали», Полина Чунихина из спортшколы по борьбе Брянска и Дарья Мартыненко из школы « Луч». Юные самбисты будут участвовать в Первенстве России.