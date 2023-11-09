Брянские спортсмены завоевали две медали международных соревнований

Брянские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали международных соревнований в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле проходят IV первенство, чемпионат мира и международный фестиваль IASKF по всестилевому каратэ. В них участвуют спортсмены из Европы, Азии, Африки и Америки. Они представляют 60 федераций и стилей каратэ.

На Международном фестивале IASKF по всестилевому каратэ золотую награду завоевал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Десна» Брянска Егор Тарабанько. А на Первенстве мира спортсмен «Десны» Николай Сокуренко стал серебряным призёром.