Брянские спортсмены завоевали три «бронзы» на Всероссийских Играх
Три медали завоевали брянские спортсмены на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В Анапе прошли XV Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. Две недели на восьми спортивных площадках комплекса «Витязь» проводили турниры по 24 видам боевых искусств. Соревнования собрали около пяти тысяч ребят из более чем 70 регионов России.
Брянские спортсмены Валерия Швецова, Вадим Потапкин и Игорь Курдюков завоевали бронзовые награды в направлении айкидо.
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