Брянские студенты поучаствовали в семинаре проекта «Футбол в школе». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В школе №9 в областном центре прошёл методический семинар для студентов старших курсов Брянского государственного училища олимпийского резерва. Его провел региональный методист Дмитрий Плотников. Он изложил основы построения урока футбола на занятиях по физкультуре.

В практической части семинара студенты изучили упражнения «ведение мяча», «двигательная активность», «передачи», «финты» и поиграли в «крестики-нолики».

На интерактивной части участники разделились на группы и разработали свои варианты урока. Студенты обменялись мнениями и опытом, обсудили спорные вопросы. Участники получили сертификаты.