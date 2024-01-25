Брянские студенты встретились с Чемпионом России и Европы по плаванию Ильей Бородиным. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянское училище олимпийского резерва пришёл пловец Илья Бородин. Сначала спортсмен провел со студентами разминку. А затем в беседе с ребятами он рассказал о себе и спортивных достижениях. Студентов интересовали режим тренировки и мотивация пловца.

Чемпион Европы 2021 года, двукратный Чемпион России, многократный рекордсмен России и мира среди юниоров, мастер спорта международного класса Илья Бородин оставил пожелания и подпись в книге учебного заведения.