Брянские танцоры победили на Кубке губернатора Орловской области
Брянские танцоры завоевали две золотые медали на Кубке губернатора Орловской области. Об этом сообщили в соцсетях Брянского губернаторского дворца имени Гагарина.
Кубок губернатора Орловской области по спортивным танцам прошёл в Орле. В турнире приняли участие воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» Брянского губернаторского дворца имени Гагарина.
Семён Рябых и Полина Силина заняли первые места сразу в двух категориях. Ещё одна брянская пара вошла в десятку лучших.