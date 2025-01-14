Брянские танцоры вернулись с медалями из Орла

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами платформы «Ключ» жилой комплекс (ЖК) «Романовский» по улице Ульянова в Брянске. Специалисты компании установили на въезде во двор дома и выезде из него шлагбаумы c опцией для беспрепятственного проезда спецтранспорта, оборудовали входы в подъезды умными домофонами со встроенной видеокамерой. Кроме того, во всех помещениях общего пользования (комнатах для хранения колясок, самокатов, велосипедов) сейчас действуют системы контроля и управления доступом (СКУД). Теперь жители многоэтажки получают сигнал со шлагбаума, принимают вызов и видят изображение с домофонной панели, а также могут открыть дверь в «колясочную» с помощью специального мобильного приложения. Здесь же хозяева имеют возможность создать временный код доступа на территорию и внутрь дома для гостей, курьеров, врачей и прочих визитеров.

Расписание некоторых пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится 15 и 16 января в связи с капитальным ремонтом автомобильного путепровода на станции Унеча.

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».