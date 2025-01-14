Брянские танцоры вернулись с медалями из Орла
Брянские танцоры вернулись с медалями из Орла. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.
В Орле прошло региональное соревнование по танцевальному спорту «Спорт начинается с детей». В турнире участвовали воспитанники студии спортивного танца «Гранд» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина .
Кирилл Шагалов и Милана Нестерова заняли первые места сразу в нескольких категориях. Ярослав Полехин и Мария Макарова завоевали бронзовую награду среди юниоров.