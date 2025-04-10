Брянские танцоры завоевали три медали на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце Ирины Винер в Москве прошли чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Выступили там более 1700 дуэтов из 70 регионов.

В группе 12-13 лет Брянская пара Марк Лапонов и Анна Дашкова заняли второе место в европейской программа из 133 пар. Также они стали третьими в двоеборье среди 129 пар

Среди танцоров 14 — 15 лет Арсений Ганевич и София Фельдман завоевали бронзовую награду в двоеборье из 129 пар.