Брянские теннисисты заняли призовые место на чемпионе в Смоленской. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске состоялся заключительный тур Клубного чемпионата Смоленской области по настольному теннису. Участвовали в турнире шесть команд. Брянск представили воспитанники Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Чемпионами второй лиги стали Денис Куприенко и Максим Черножуков. А Виктория Твëрдая, Тихон Федорцов, Егор Медведев и Михаил Медведев, заняли второе место в третьей лиге.