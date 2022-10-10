Брянские тяжелоатлеты привезли 10 медалей из Тамбова

Брянские спортсмены вернулись с Первенства ЦФО с шестью золотыми и четырьмя серебряными наградами.

В Тамбове прошёл Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу (дисциплина жим). Достойно на соревнованиях выступили брянские тяжелоатлеты.

Так, Кристина Маркина из климовской спортшколы завоевала «золото» в категории 52 кг и в абсолютном зачёте Первенства среди девушек до 18 лет. Также две высшие награды у Александра Литвинова. Он стал первым в категории 66 кг и в абсолютном зачёте Первенство среди юношей до 18 лет.

Золотые медали на соревнованиях завоевали также Ангелина Суховьева и Дмитрий Савченко.

С «серебром» с Первенства вернулись Алёна Симонова, Степан Аксенов , Александр Поливиченко и Вячеслав Леонов.