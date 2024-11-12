Брянские тяжелоатлеты стали вторыми на первенстве ЦФО

Брянские тяжелоатлеты стали вторыми в командном зачёте на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Липецке прошло первенство Центрального федерального округа России по пауэрлифтингу. В дисциплине «жим» выступали юноши и девушки до 18 лет.

Брянскую область представляли спортсмены региональной Федерации пауэрлифтинга России. Победителем абсолютного зачёта первенства среди юношей стал воспитанник Суземской школы Глеб Цуриков. Он же стал первым в весовой категории 83 кг.

Также на счету брянской команды две серебряные и две бронзовые медали. В командном зачёте среди юношей сборная региона стала второй.