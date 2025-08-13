Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Чемпионат России среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике проходит в Санкт-Петербурге. 13 августа в весовой категории до 102 кг выступили воспитанники брянской школы олимпийского резерва «Сталь».

Три серебряные медали завоевал Максим Могучев. Он стал призёром чемпионата страны с результатами в сумме двоеборья – 362 кг, в рывке – 166 кг и в толчке – 196 кг.

Третье место занял в сумме двоеборья с результатом в 352 кг занял брянец Станислав Прошин.