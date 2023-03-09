Брянские тяжелоатлеты завоевали пять медалей на Первенстве России 

Брянские спортсмены завоевали пять медалей на Первенстве России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Екатеринбурге прошло Первенстве России по пауэрлифтингу (жиму). Среди юниоров и юниорок брянские спортсмены заняли три призовых места.

Так, воспитанник Климовской спортшколы Кирилл Шумских в категории 53 кг завоевал золотую медаль. Вторым стал спортсмен Суземской ДЮСШ Павел Шупиков. Бронзовую награду получил Дмитрий Савченко из Климовской ДЮСШ.

Среди юношей и девушек до 18 лет первое место в категории 93 кг занял воспитанник Суземской спортшколы Глеб Цуприков. Серебряным призёром стал Александр Литвинов из Климовской ДЮСШ.

Сборная Брянской области среди юношей до 18 лет заняла второе общекомандное место.