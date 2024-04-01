Брянские волейболистки выиграли чемпионат России

Брянские спортсменки выиграли чемпионат России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Кемеровской области на зимнем курорте Шерегеш прошёл заключительный этап Чемпионата России по волейболу на снегу. Участвовали в турнире 16 мужских и женских команд.

Спортсменки брянского «Спартака» в финальной игре встретились с «Динамо-Татарстан» из Казани. Матч закончился со счётом 2:0. Чемпионками стали брянские волейболистки.