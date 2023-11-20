Брянские волейболистки выиграли четыре игры в Таганроге

Брянские волейболистки с одинаковым счётом выиграли четыре матча в Таганроге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Таганроге прошёл очередной этап Чемпионата России Высшей лиги «Б» по волейболу. Женская команда «Брянск» встретилась с местными «Красными крыльями» и «Волжаночкой-ГРАСС» из Волгограда. Брянские волейболистки одержали четыре победы с одинаковым счётом 3:0.

За 12 игр «Брянск» набрал 22 очка и вышел на третье место. Следующий тур пройдет в Воронеже (6+).