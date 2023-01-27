Брянские хоккеисты дважды проиграли мурманской команде

Брянские хоккеисты дважды проиграли в домашних матчах команде из Мурманска. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Хоккейный клуб «Брянск» сыграл очередные домашние матчи в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Они прошли в ледовом дворце Володарского района областного центра. Брянские хоккеисты встретились с командой «Арктика» из города Мурманска.

Результаты не порадовали брянских болельщиков. Обе встречи оказались выигрышными. В первой игре «Брянск» проиграл по буллитам — 2:3. Во втором матче мурманская «Арктика» выиграла со счётом 2:11.