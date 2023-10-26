Брянский борец победил на Первенстве мира

Брянский спортсмен победил на Первенстве мира по вольной борьбе. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Тиране в Албании завершилось Первенство мира по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет. В составе сборной России выступил воспитанник Брянской спортивной школе олимпийского резерва «Локомотив» Магомед Магомаев.

Решающую схватку он провёл с Ашрафом Ашировым из Азербайджана. Брянский борец выиграл и завоевал «золото» в копилку сборной.