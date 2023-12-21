Брянский департамент спорта и фонд «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве

Департамент физкультуры и спорта Брянской области и региональный фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве.

Заместитель директора департамента физкультуры и спорта Брянской области Юлия Кирикова встретилась с руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Еленой Антощенко. Они подписали соглашение о сотрудничестве.

Они договорились о взаимодействие в сфере защиты интересов участников и ветеранов СВО, а также о проведении совместных мероприятий.

«Сразу несколько ребят, получивших ранения в зоне специальной военной операции, в составе сборной команды Брянской области примут участие в «Играх несклоняемых», которые стартуют в Белгороде», — подчеркнула замдиректора департамента.