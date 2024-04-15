Брянский каратист завоевал «бронзу» международных соревнований в Казани. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Казани проходит международные и всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Ак Барс». В турнире участвуют 2200 спортсменов из 10 стран и 48 регионов России.

Брянскую область представил воспитанники спортшколы «Олимп» Илья Зверев. Он выступал в категории 14-15 лет и +70 кг. Брянский спортсмен завоевал бронзовую награду.