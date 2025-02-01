Брянский легкоатлет завоевал «золото» на первенстве России

Брянский легкоатлет завоевал «золото» в семиборье на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Тюмени завершилось первенство России по лёгкой атлетике U18. В семиборье выступил воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» Кирилл Ляпченков. С результатом в 4941 очко он занял первое место.

Брянские легкоатлеты всего завоевали три медали. Команда стала третьей в общем зачёте в высшей лиге.