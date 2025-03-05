Брянский лыжник стал чемпионом России в спринте. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Республике Удмуртия проходит чемпионат и первенство по лыжным гонкам в спорте глухих. Накануне в спринте свободным стилем участвовал брянский лыжник Даниил Андреев. Он пришёл на финиш первым и завоевал «золото» соревнований.

Напомним, Даниил Андреев занял третье место в раздельных стартах классическим стилем.