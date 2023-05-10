Брянский «Партизан» дошёл до полуфинала Ночной хоккейной лиги

Брянский «Партизан» дошёл до полуфинала на фестивале Ночной хоккейной лиги.

9 мая в Сочи завершился фестиваль Ночной хоккейной лиги. В Малом кубке в дивизионе «Любитель 50+» выступала команда «Партизан» из Брянска. В групповом этапе хоккеисты заняли первое место, обыграв псковский «Плесков», ставропольскую «Энергию» и камчатский «Гейзер». Также в четвертьфинале «Партизан» обошёл тверской «Триумф».

В полуфинале турнира брянцы уступили «Торговому порту» из Мурманска. В матче за третье место команда проиграла «ЯкутскЭнерго».