Брянский пловец завоевал три медали на Чемпионате ЦФО

Брянский пловец Илья Бородин завоевал «бронзу» и два «золота» на Чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Рузе проходят Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по плаванию.

Брянскую область представили 23 спортсмена из спортшколы города Сельцо, ПК «Лидер» брянского лицея №1 и школы «Дельфин».

Воспитанник «Дельфина» Илья Бородин завоевал три медали. Бронзовую награду он получил на дистанции 200 метров вольным стилем. Дистанцию в 400 метров комплексным плаванием Бородин преодолел за 4.07,87 секунды и стал золотым медалистом. Также первое место брянский пловец занял на дистанции 200 метров брассом.

Победители соревнований будут участвовать в Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях «Резерв России».