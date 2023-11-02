Брянский пловец завоевал три медали на Чемпионате ЦФО

Брянский пловец Илья Бородин завоевал «бронзу» и два «золота» на Чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Рузе проходят Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по плаванию.
Брянскую область представили 23 спортсмена из спортшколы города Сельцо, ПК «Лидер» брянского лицея №1 и школы «Дельфин».
Воспитанник «Дельфина» Илья Бородин завоевал три медали. Бронзовую награду он получил на дистанции 200 метров вольным стилем. Дистанцию в 400 метров комплексным плаванием Бородин преодолел за 4.07,87 секунды и стал золотым медалистом. Также первое место брянский пловец занял на дистанции 200 метров брассом.
Победители соревнований будут участвовать в Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях «Резерв России».
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