Брянский самбист стал бронзовым призёром турнира в Беларуси

Брянский самбист стал бронзовым призёром турнира на кубок «Ратоборцы» в Беларуси. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Юношеский турнир «Лига самбо» на кубок «Ратоборцы» прошёл во дворце спорта «Уручье» города Минска в Республике Беларусь. В нём участвовали и брянские спортсмены.

Воспитанник спортшколы «Торпедо» Дмитрий Борисов завоевал бронзовую награду соревнований.