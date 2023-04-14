Брянский спортсмен стал вторым на Чемпионате России

Брянский спортсмен завоевал серебряную награду на Чемпионате России по пауэрлифтингу

В Санкт-Петербурге прошёл Чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Там выступал и брянец Дмитрий Апанасевич. В весовой категории он завоевал серебряную награду.

Ещё один брянский спортсмен Николай Батурский на Чемпионате занял пятое место.