Брянский спортсмен стал вторым на Чемпионате России
Брянский спортсмен завоевал серебряную награду на Чемпионате России по пауэрлифтингу
В Санкт-Петербурге прошёл Чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Там выступал и брянец Дмитрий Апанасевич. В весовой категории он завоевал серебряную награду.
Ещё один брянский спортсмен Николай Батурский на Чемпионате занял пятое место.
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