Брянский спортсмен выиграл две медали на международном турнире по судомоделизму

Юный брянский спортсмен выиграл две серебряные медали на международном турнире по судомоделизму. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В городе Минске Республики Беларусь прошли международные соревнования по судомодельному спорту. Регион представил воспитанник Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина Иван Рудченко. В классах радиоуправляемых моделей Ф2-А и Ф4-А юноша стал вторым и завоевал две серебряные награды. Также брянец выполнил норматив Мастера спорта России.