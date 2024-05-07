Брянский стрелок завоевал «золото» на Кубке России

Брянский спортсмен завоевал золотую медаль на этапе Кубка России по стендовой стрельбе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Туле в клубе «Цитадель»прошёл этап Кубка России по стендовой стрельбе. В дисциплине «спортинг-компакт» соревновались 258 лучших спортсменов из более 30 областей.

Регион представил член Стрелкового клуба «Брянск» Александр Лубяный. Он выступил в категории «Сеньоры». Брянский спортсмен занял первое место.