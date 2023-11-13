Брянский студенческий спортклуб завоевал три награды на Всероссийском форуме

Спортклуб брянского училища «Огненный Лис» завоевал три награды на Всероссийском форуме в столице. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошёл Форум 10-летия Ассоциации студенческих спортивных клубов России. там собрались представители 340 объединений вузов. В их числе и студенты Брянского государственного училища олимпийского резерва из клуба «Огненный Лис».

Объединение стало первым в номинациях «Лучший студенческий спортивный клуб профессиональной образовательной организации» и «Лучший студенческий спортивный клуб в реализации проектов АССК России среди ПОО». Кроме того, брянцы завоевали серебряную награду в категории «Лучший наставник студенческого спортивного клуба».