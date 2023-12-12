Брянский теннисист завоевал два «золота» в Белоруссии

Юный брянский теннисист завоевал две золотые награды на турнире в Белоруссии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Республике Беларусь прошёл турнир II категории «Кубок Солнечного» по теннису.

На соревнованиях собрались теннисисты из Москвы, Сочи, Санкт — Петербурга, Калининграда и Белоруссии.

Брянск представил воспитанник школы «Торпедо» Георгий Абушенко. Он выступал в группе до 13 лет. Брянский теннисист выиграл матче против спортсмена из Калининграда и стал победителем в одиночном разряде.

В парном разряде брянец вместе с представителем Калининграда завоевал вторую золотую награду.