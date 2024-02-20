Брянский теннисист завоевал золотую медаль в Калуге
Юный брянский теннисист завоевал золотую медаль на первенстве в Калуге. Об этом сообщили в городской администрации.
В Калуге прошло зимнее первенство области по теннису. На турнир собрались сильнейшие теннисисты из Химок, Смоленска, Сочи, Москвы, Калуги и других городов.
Регион представил воспитанник брянской школы «Торпедо» Георгий Абушенко. Он выступил в в старшей для себя группе до 15 лет. В одиночном разряде спортсмен обыграл представителя Москвы. Он завоевал золотую награду.
Кроме того, в миксте с представительницей Люберец Георгий Абушенко стал серебряным призёром турнира.
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