Брянский теннисист завоевал золотую медаль в Калуге

Юный брянский теннисист завоевал золотую медаль на первенстве в Калуге. Об этом сообщили в городской администрации.

В Калуге прошло зимнее первенство области по теннису. На турнир собрались сильнейшие теннисисты из Химок, Смоленска, Сочи, Москвы, Калуги и других городов.

Регион представил воспитанник брянской школы «Торпедо» Георгий Абушенко. Он выступил в в старшей для себя группе до 15 лет. В одиночном разряде спортсмен обыграл представителя Москвы. Он завоевал золотую награду.

Кроме того, в миксте с представительницей Люберец Георгий Абушенко стал серебряным призёром турнира.