Брянский тренер завоевал две медали на Чемпионате ЦФО

Брянский тренер завоевал «серебро» и «бронзу» на Чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу. Об этом рассказали в городской администрации.

В Москве прошёл чемпионат Центрального Федерального округа по пауэрлифтингу. На турнире собрались 150 сильнейших спортсменов из 16 регионов.

В соревнованиях участвовал тренер брянской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Павел Белеванцев. Он завоевал серебряную и бронзовую медали в абсолютном зачёте.