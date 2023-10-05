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Брянский тренер завоевал две медали на Чемпионате ЦФО

2023, 05 октября 12:33 Спорт
Брянский тренер завоевал две медали на Чемпионате ЦФО
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Брянский тренер завоевал «серебро» и «бронзу» на Чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу. Об этом рассказали в городской администрации.

В Москве прошёл чемпионат Центрального Федерального округа по пауэрлифтингу. На турнире собрались 150 сильнейших спортсменов из 16 регионов.

В соревнованиях участвовал тренер брянской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Павел Белеванцев. Он завоевал серебряную и бронзовую медали в абсолютном зачёте.

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