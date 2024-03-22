Чемпионат войск национальной гвардии по дзюдо открылся в Брянске
Чемпионат ЦФО войск национальной гвардии России по дзюдо открылся в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Чемпионат Центрального округа войск национальной гвардии РФ по дзюдо стартовал в Брянске. Соревнования проходят во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Турнир приурочен ко Дню образования войск национальной гвардии России. За медали поборются представители 21 команды из разных регионов.
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