Чемпионат войск национальной гвардии по дзюдо открылся в Брянске

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

На время паводка, когда возможно ограничение автомобильного сообщения с поселком Радица-Крыловка Брянской области, для обеспечения мобильности местных жителей железнодорожники возводят две временные платформы. Они расположатся на перегоне между остановочными пунктами Мальцевская и Самара-Радица.

Как сообщает телеграмм канал «ИнформБюро», энергетики посетили школу в городе Брянск. Сотрудники филиала познакомили младших школьников – учеников 1-4 классов – с правилами электробезопасности. Ребятам рассказали об особенностях электрического тока, о том, как правильно пользоваться электроприборами и вести себя вблизи энергообъектов.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».