Четыре медали завоевали брянские рукопашники в Москве

Четыре медали завоевали брянские рукопашники на Всероссийских соревнованиях в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во многофункциональном спортивном комплексе Московского центра боевых искусств прошли Всероссийские соревнования «Кубок студенческой лиги» по рукопашному бою среди юниоров и юниорок 18-25 лет. Более 100 студентов из девяти команд представляли 20 образовательных организаций страны. В их числе и студенты из города Брянска.

Пять воспитанников спортшколы «Торпедо» из Брянска также участвовали в турнире. В своих весовых категориях золотые медали завоевали Александр Горохов, Владислав Федосейский и Валерий Фомичев. Владлена Иващенкова стала второй.