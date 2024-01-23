Четыре медали завоевали брянские самбисты в Людиново

Четыре медали завоевали юные брянские самбисты на Межрегиональном турнире в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Людиново Калужской области прошёл VIII Межрегиональный турнир по самбо «Памяти Вилора Казакова». В Доме спорта собрались около 300 участников возрасте от 11 до 14 лет из из Калужской, Брянской, Московской, Курской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.

Регион представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Золотые награды завоевали Тимур Собин и Кирилл Королев. Второе и третье место заняли Артём Козлов и Мевлют Абдулов.