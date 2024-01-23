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Четыре медали завоевали брянские самбисты в Людиново

2024, 23 января 10:16 Спорт
Четыре медали завоевали брянские самбисты в Людиново
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Четыре медали завоевали юные брянские самбисты на Межрегиональном турнире в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В городе Людиново Калужской области прошёл VIII Межрегиональный турнир по самбо «Памяти Вилора Казакова». В Доме спорта собрались около 300 участников  возрасте от 11 до 14 лет из из Калужской, Брянской, Московской, Курской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. 

Регион представили  воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Золотые награды завоевали Тимур Собин и Кирилл Королев. Второе и третье место заняли Артём Козлов и Мевлют Абдулов.

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