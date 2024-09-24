Четыре медали завоевали брянские самбисты в Смоленской области

Четыре медали завоевали брянские самбисты на турнире в честь освобождения Смоленской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Смоленской области прошло первенство Рославльского района по самбо. Его посвятили Дню освобождения Смоленщины в годы Великой Отечественной войны. Участвовали в соревнованиях юноши 13-17 лет.

Регион представили воспитанники спортшколы по борьбе Брянска. Среди юношей 13-15 лет победу одержал Арсений Захаров. Бронзу завоевали Иван Лифанов и Илья Волохов. Среди спортсменов 16-17 лет бронзовую медаль получил Кирилл Шполтаков.