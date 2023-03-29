Девять медалей привезли брянские рукопашники с Всероссийских соревнований

Девять медалей привезли брянские спортсмены со Всероссийских соревнований по рукопашному бою. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок по рукопашному бою, посвященные памяти Героев России, Туляков-Росгвардейцев прошли в Туле. На турнир съехались более 400 участников из 28 регионов России. Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Торпедо» из областного центра и жуковской «Десны».

В возрастной группе 12-13 лет золотым медалистом стал брянец Глеб Лейт. Мария Зубенко завоевала серебряную награду в категории 14-15 лет. Ещё семь брянских спортсменов заняли третьи места в различных группах.