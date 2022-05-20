Девять медалей привезли брянские тяжелоатлеты из Ярославля

Женская сборная региона заняла третью ступень пьедестала.

Чемпионат ЦФО России среди мужчин и женщин и II этап V летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по тяжёлой атлетике завершился в Ярославле. В Брянскую сборную вошли семь женщин и 16 мужчин.

Команда завоевала девять медалей, в том числе три — золотых, три — серебряных и три бронзовых. А в командном зачёте женская сборная региона заняла третью ступень пьедестала.