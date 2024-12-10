Девять медалей завоевали брянские дзюдоисты в Людиново

Девять медалей завоевали юные брянские дзюдоисты на международном турнире в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На базе спортшколы олимпийского резерва «Триумф» прошёл международный турнир по дзюдо. Участвовали в соревнованиях почти сто спортсменов 12-15 лет из Калужской, Брянской, Тульской, Московской областей и республики Беларусь.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Брянска завоевали три золотые медали, одну серебряную и четыре бронзовые. А дзюдоист брянской школы по борьбе Иван Щекатуров занял второе место.