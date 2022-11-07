Дятьковские пловцы победили на «Лиге черноземья»

Юные дятьковские пловцы завоевали шесть медалей на «Лиге черноземья». Об этом рассказали в департаменте Брянской области.

Во Дворце водного спорта города Старый Оскол Белгородской области прошли соревнования по плаванию «Лига черноземья». В них участвовали юноши и девушки 2005 — 2012 годов рождения. На турнир приехали 17 команд из регионов ЦФО. На старт вышли более 300 пловцов.

Брянскую область представили шесть воспитанниц отделения плавания спортшколы «Олимп» города Дятьково. Девушки на своих дистанциях завоевали шесть наград: два «золота», три серебряных и одну бронзовую медали.