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Ещё одна брянская спортсменка стала призёром Паралимпиады

2024, 06 сентября 09:32 Спорт
Ещё одна брянская спортсменка стала призёром Паралимпиады
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Брянская легкоатлетка стала бронзовым призёром Паралимпиады в Париже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Паралимпийские летние игры продолжаются в Париже. В толкании ядра в классе F33 выступила брянская спортсменка Светлана Кривенок. Девушка показала результат в 7,74 метра. 

Победители соревнованиях китаянка У Цин. Второй стала мексиканка Гильда Гуаделупе Кота Вера. Брянская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль турнира.

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