Клинцовский «Луч» выиграл Кубок губернатора по хоккею
Клинцовский «Луч» выиграл Кубок губернатора по хоккею в Почепе. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В Почепе прошли финальные игры Кубка губернатора по хоккею среди юношей 2007-2008 годов рождения. За награды боролись команды из Климово, Жуковки, Клинцов и Брянска.
Бронзовые медали завоевали хоккеисты климовского «Авангарда». Вторую ступень пьедестала заняли спортсмены СК «Брянск». Кубок губернатора завоевал клинцовский «Луч».
Награды победителям и призёрам вручил директор регионального департамента физической культуры и спорта Максим Рудин.
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