Кубок России по практической стрельбе прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Третий этап Кубка России прошёл в Брянске. Лучшие спортсмены со всей страны собрались в Стрелковом клубе «Брянск». Они состязались в дисциплине «Карабин пистолетного калибра».

Среди мужчин весь пьедестал почёта заняли представители Москвы. Среди женщин награды забрали жительницы столицы и Пермского края.

Победители получили медали и грамоты, а все участники –памятные призы.