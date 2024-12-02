На арене нового ледового дворца прошёл матч с участием брянского губернатора. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В новом ледовом дворце «Пересвет» после торжественной церемонии прошёл хоккейный матч. На лёд вышла команда Правительства Брянской области, которую возглавил губернатор Александр Богомаз. Она сразилась с командой «Тигры» из Москва. Её капитан – депутат Государственной Думы Сергей Неверов. Вброс шайбы в игру сделал прославленный вратарь Владислав Третьяк.

В третьем периоде вместо команды правительства в игру включились юные хоккеисты из Брянска, Почепа, Стародуба, Жуковки, Клинцов, Дятьково. А в финале матча на лёд вышли все юные хоккеисты.

Все участники получили памятные медали.