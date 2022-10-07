Первая Спартакиада прошла среди брянских студентов

Учащиеся вузов брянской области поучаствовали в первой в этом учебном году Спартакиаде.

Соревнования по легкоатлетическому кроссу прошли на базе Брянского госуниверситета. Участие в них приняли около 400 студентов из 26 команд. Они преодолели дистанции в 500, 100 и 3000 метров.

Спартакиады студентов будут проходить в течение года. Сборные колледжей, техникумов и вузов будут соревноваться в бадминтоне, баскетболе, мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, лыжных гонках, лёгкой атлетике, плавании и шахматах.

Итоги подведут в мае будущего года. Сборная студентов Брянской области представит наш регион на Всероссийских соревнованиях.